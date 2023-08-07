Зеленский заявил, что Киев не собирается переносить конфликт на территорию России

Президент Украины заверил, что у Киева никогда не было цели продолжать боевые действия на территории Российской Федерации.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева никогда не было цели продолжать боевые действия на территории России. Об этом он сказал в интервью аргентинской газете La Nación.

«Некоторые думают, что Украина может прийти на территорию России, но мы никогда не хотели никакого конфликта», - заверил Зеленский.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры по украинскому кризису, в которых приняли участие представители порядка 40 стран. План урегулирования конфликта представила принимающая сторона. Его главными пунктами стали сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие решений по урегулированию ситуации на Украине без участия России является абсурдом и нонсенсом. Урегулирование украинского кризиса возможно, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры перестанут накачивать Киев вооружениями, подчеркнула Захарова.