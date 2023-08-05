Захарова назвала абсурдом решения по Украине без участия России

Захарова считает, что принятие решений по урегулированию ситуации на Украине без участия России является абсурдом и нонсенсом.

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Закреплять на политическом уровне решения по ситуации на Украине без участия России - это абсурд, однако для обсуждения есть «поле для творчества». Об этом в интервью РБК заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужно разделять две вещи: урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне, как я сказала, на земле без участия России - это абсурд, нонсенс. Я думаю, это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, а она спровоцирована была не Россией, а Западом - здесь полное поле для творчества», - так Захарова прокомментировала предстоящие переговори в Джидде.

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести в Джидде переговоры по Украине в августе. Пригласить к участию планируется 30 стран, но не Россию.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам. Однако, по словам Пескова, украинцы отказываются от диалога даже оказавшись в непростой для них ситуации.