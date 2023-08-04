Корабли ВМФ России и ВМС Китая уничтожили глубинными бомбами подлодку на учениях в Тихом океане
Боевые корабли ВМФ России и ВМС НОАК провели совместное морское патрулирование акватории Тихого океана. Кадрами третьего совместного патруля и совместных противолодочных учений поделилось Минобороны.
Боевые суда двух стран миновали Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и отработали тактическое маневрирование, провели тренировки по связи и посадку и взлет вертолетов с палуб кораблей. Совместный патруль уже прошел в общей сложности более 2300 морских миль.
Эффектной частью патрулирования стали противолодочные учения. По легенде нужно было найти и уничтожить подлодку условного противника, которая скрытно вошла в закрытый для плавания район. Для обнаружения подлодки использовались корабельные гидроакустические средства поиска, а также палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Объект был подбит залпом реактивными глубинными бомбами.
В Минобороны отметили важность совместного патрулирования для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и охране объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.