Корабли ВМФ России и ВМС Китая уничтожили глубинными бомбами подлодку на учениях в Тихом океане

Совместный патруль уже прошел в общей сложности более 2300 морских миль.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Боевые корабли ВМФ России и ВМС НОАК провели совместное морское патрулирование акватории Тихого океана. Кадрами третьего совместного патруля и совместных противолодочных учений поделилось Минобороны.

Боевые суда двух стран миновали Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и отработали тактическое маневрирование, провели тренировки по связи и посадку и взлет вертолетов с палуб кораблей. Совместный патруль уже прошел в общей сложности более 2300 морских миль.

Эффектной частью патрулирования стали противолодочные учения. По легенде нужно было найти и уничтожить подлодку условного противника, которая скрытно вошла в закрытый для плавания район. Для обнаружения подлодки использовались корабельные гидроакустические средства поиска, а также палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Объект был подбит залпом реактивными глубинными бомбами.

В Минобороны отметили важность совместного патрулирования для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и охране объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.