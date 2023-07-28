Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая начали совместное патрулирование акватории Тихого океана

Задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Боевые корабли Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая приступили к выполнению задач в рамках третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана.

После того, как корабли вышли из Владивостока, в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту. Перед военнослужащими стоят задачи по укреплению военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторингу морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран.

В ходе совместного патрулирования моряки двух держав отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. Кроме того, будут решены противолодочные задачи и проведены полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон.

В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». От ВМС НОАК в патрулировании принимают участие эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».