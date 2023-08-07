Верховный суд запретил проводить УЗИ без направления врача

Рассмотрен иск россиянки, считавшей, что требование закона о получении предварительного направления ограничивает ее права.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Верховный суд Российской Федерации запретил проводить ультразвуковое исследование без направления врача или другого медицинского специалиста. Это следует из опубликованного текста судебного акта. Ранее россиянка подала иск, заявив, что закон о получении предварительного направления на УЗИ ограничивает ее права.

Ее также не устроило, что закон требует от врача указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в области оказания услуг. С этим Верховный суд не согласился и принял позицию Минздрава. Ведомство заявляло о необходимости сохранить нормы для обеспечения безопасности и целесообразности процедур.

Напомним, недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что до конца текущего года жители новых регионов могут не предъявлять полис ОМС для получения медицинской помощи. Она оказывается бесплатно.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослых граждан в новых регионах России. Он также отметил успех проведения диспансеризации детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.