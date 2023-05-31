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Путин поручил провести диспансеризацию взрослых граждан в новых регионах России

Андрей Аркадьев
17:34 31.05.2023
Диспансеризация детей прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты, отметил президент.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой провести диспансеризацию взрослого населения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«На мой взгляд, нужно сделать еще один шаг - а именно провести диспансеризацию взрослого населения», - сказал глава государства на совещании с членами кабинета министров.

Он отметил, что диспансеризация детей в новых субъектах прошла организованно. Президент добавил, что на новых территориях медобследование прошли более 300 тысяч детей.

На днях Путин, поздравляя пограничников, отметил, что погранслужба должна обеспечивать надежность рубежей вблизи зоны СВО.

В январе президент подчеркнул, что боевые действия на отдельных территориях новых регионов - не повод откладывать решение проблем людей. Российский президент напомнил, что сейчас тяжелые времена и люди хотят видеть изменения в лучшую сторону.

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