Жителям новых регионов не нужно предъявлять полис для получения медпомощи до конца 2023 года
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, новая мера для жителей новых регионов будет действовать до конца 2023 года.
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До конца 2023 года жители новых регионов могут не предъявлять полис ОМС для получения медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предъявление медицинского полиса до конца года не требуется - медицинская помощь оказывается бесплатно», - сказал Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослых граждан в новых регионах России. Он также отметил успех проведения диспансеризации детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.