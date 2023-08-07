Эксперт Ершов: на севшем на мель судне «Михаил Сомов» остался экипаж и водолазы

По словам начальника ФГБУ «Северное УГМС» Романа Ершова, выполняются работы, связанные с контролем состояния судна и подготовкой к его дальнейшему снятию с мели.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: meteorf.gov.ru

Судно «Михаил Сомов», которое 25 июля село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, продолжает находиться на мели. Об этом «Звезде» рассказал начальник ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Роман Ершов.

«Судно продолжает находиться на мели. Основная часть экспедиции, которая не задействована в работе, была снята на НИС (научно-исследовательское судно. - Прим. ред.) "Профессор Молчанов". Сегодня ночью НИС "Профессор Молчанов" ушел в сторону порта города Архангельск», - сказал он.

По словам собеседника телеканала, на судне «Михаил Сомов» остался экипаж и водолазы, которые продолжают работы, связанные с контролем состояния дизель-электрохода и подготовкой к дальнейшему снятию судна с мели. Ершов заявил, что после разгрузки «Михаила Сомова» может быть привлечен буксир.

Ранее начальник ФГБУ «Северное УГМС» отметил, что мель, на которую в районе архипелага Земля Франца-Иосифа село научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», не была обозначена в навигационных картах. Согласно документам, минимальная глубина в районе инцидента была безопасной и позволяла проход судна. По мнению эксперта, это говорит о слабой изученности района с точки зрения промера глубин.