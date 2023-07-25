Судно с 91 человеком село на мель у Земли Франца-Иосифа

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В акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". На борту 91 человек», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы затопления или разлива топлива нет.

Судно вышло из Архангельска 4 июля для обеспечения северного завоза. В настоящее время на судне находятся несколько экспедиций: всего 91 человек, среди них ученые из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми, писатели, художники и журналисты.