Эксперт Ершов: судно «Михаил Сомов» село на мель, которая не обозначена на картах

Судно «Михаил Сомов» с 91 человеком на борту село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: meteorf.gov.ru

Мель, на которую в районе архипелага Земля Франса-Иосифа село научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», не была обозначена в навигационных картах. Об этом «Звезде» сообщил начальник ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Роман Ершов. Согласно документам, минимальная глубина в районе инцидента была безопасной и позволяла проход судна.

«На картах данной мели не обозначено. Там минимальная глубина 20 метров. По факту там порядка 6 метров. Земля Франса-Иосифа в геологическом отношении неактивный район, там не идут активные процессы, чтобы скала вылезла на 14 метров в перспективе изученности», - сказал Ершов.

По его мнению, это говорит о слабой изученности района с точки зрения промера глубин. Отдельная возвышенность могла быть не обнаружена, считает Ершов.

«На сегодняшний момент судно находится в стабильном состоянии. Экипаж продолжает работы по обследованию корпуса. Принято решение доставить группу водолазов для проведения работ по обследованию подводной части корпуса и той мели, на которой судно находится, чтобы потом принимать решение по способам снятия судна с мели», - подвел итог начальник ФГБУ «Северное УГМС».

Об инциденте в Баренцевом море стало известно накануне днем. Судно «Михаил Сомов» село на мель между островами Комсомольские и Землей Вильчека. На борту 91 человек, угрозы затопления судна нет, уточнили в МЧС России. Судно вышло из Архангельска 4 июля для обеспечения северного завоза.