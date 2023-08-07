ВС РФ не позволили врагу перебросить силы через высохшее Каховское водохранилище

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Киевские формирования планируют использовать высохшее Каховское водохранилище для переброски личного состава и техники в ходе наступательных действий. Украинцы пытаются подтянуть резервы, однако сделать им это не дают российские военнослужащие.

«Подтягивают, подходят резервы, но толку мало, я скажу. Как они подходят, также быстро мы их разбиваем», - рассказал один из российских бойцов.

Кроме того, с наступлением темноты российские саперы устанавливают минные заграждения на территории бывшего водохранилища. Они минируют серую зону между позициями.

Напомним, плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона, рухнула 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4 000 человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.