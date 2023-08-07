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Саперы ВС РФ установили минные заграждения на месте бывшего Каховского водохранилища

Александр Федорчак
06:03 07.08.2023
По данным разведки, украинские боевики планируют использовать обмелевшее Каховское водохранилище в качестве плацдарма для наступления.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Как только на улице вечереет - саперы штурмового батальона «Крым» собираются на складе. Они привыкли к полной темноте, ждут ее наступления и готовят боеприпасы. В отряде недавно произошло пополнение. Из Омска прибыл еще один боец с позывным «Хибара».

«У меня пацаны здесь, друзья. Командира знаю с Москвы. Сдружились, сработались. Захотел быть с ними», - признался военнослужащий.

Работать отряд будет не на линии боевого соприкосновения, а в серой зоне, между позициями. Командир подразделения с позывным «Кот» дает последние указания. Съемочная группа «Звезды» идет вместе с саперами. Работать отряд будет на Каховском водохранилище, которое после диверсии украинских боевиков на ГЭС в июне этого года попросту перестало существовать. Теперь противник планирует использовать этот плацдарм для наступления и уже подтягивает туда резервы.

Машину отряд маскирует и в полной темноте готовится спускаться. У саперов есть время для того, чтобы установить минные заграждения. Командир подразделения обычно ставит все сам, вручную. Парню 23 года, уже в 19 он воевал в Сирии. После СВО хочет продолжить заниматься военным делом.

«Готов подписать с Министерством обороны контракт. Мне здесь спокойно. Здесь всегда знаешь, откуда выход, куда прилетит. А на гражданке суета», - считает командир.

Плечом к плечу с «Котом», еще со службы в арабской республике «Сирота». На СВО приехал добровольцем, по приглашению командира. Бойцу 48 лет. Первый боевой опыт он получил еще в Чечне. Заняться военным делом вдохновил героический дед, который во времена Великой Отечественной служил в Панфиловской дивизии.

«Один из 28 вот этих героев. Он к сожалению погиб в том бою, но не пропустил в нашу столицу немецкие танки. Эмоционально, когда я сюда первый раз приехал, в Запорожье. Общение с людьми, с детьми. Когда мы подбирали все эти мины, кассетные в том числе. На школах, на коттеджах. Видя слезы и горе людей - меня очень это зацепило», - сказал «Сирота».

Мины и снаряды саперам приходится подбирать и сейчас, уже в тыловых районах. Этим они занимаются почти каждый день, ведь боевики продолжают беспорядочные обстрелы Запорожской области. Бьют по мирным кварталам непростыми снарядами.

«При изъятии его из грунта обнаружили, что в данном снаряде находится кассета, которая не сдетонировала. Данная кассета могла нанести очень серьезный урон мирному населению и гражданской инфраструктуре», - отметил «Кот».

Саперы стараются безопасно извлечь смертельные находки и вывезти в безопасное место, чтобы уничтожить их без ущерба для жителей и гражданской инфраструктуры.

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