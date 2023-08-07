В МХТ им. Чехова проходит церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Московском художественном театре имени А.П. Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Актриса театра и кино, которой 24 июля исполнился 81 год, ушла из жизни 3 августа.

За четыре дня до трагедии стало известно, что ее госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц. Сообщалось, что утром артистка почувствовала недомогание и после ухудшения состояния обратилась за медицинской помощью.

Народный артист России Игорь Золотовицкий сообщил, что Мирошниченко, имевшая на своем счету 78 ролей в фильмах, скончалась после продолжительной болезни.

Кинорежиссер, Герой Труда РФ Никита Михалков заявил, что актриса сберегла себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, чужих глаз и языков. По его словам, Богом ей были даны обворожительная внешность, огромная энергия и талант.