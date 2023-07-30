112 сообщил о госпитализации актрисы Мирошниченко

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Актрису театра и кино Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник. Как сообщает паблик 112, утром артистка почувствовала недомогание и после ухудшения состояния обратилась за медицинской помощью.

«У Ирины Мирошниченко диагностировали грипп в тяжелой форме», - отмечается в сообщении паблика.

Ирина Петровна дебютировала на большом экране в 1963 году, сыграв у Георгия Данелия в фильме «Я шагаю по Москве». Потом были роли в таких картинах, как: «Их знали только в лицо», «Ошибка резидента», «Профессия - следователь» и других. Знакомо ее творчество и любителям театра.