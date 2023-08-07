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WP: Киев стал крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой

Максим Крюков
11:19 07.08.2023
С февраля 2022 года Соединенные Штаты направили Украине 66,2 миллиарда долларов.
WP: Киев стал крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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С момента начала специальной военной операции России на Украине Вашингтон выделил Киеву 66,2 миллиарда долларов в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на официальные данные.

Как отмечает издание, такой объем поддержки кажется довольно незначительным на фоне общего военного бюджета США ($1,66 трлн), однако по сравнению с помощью другим главным ее получателям за рубежом выглядит уникальным. Так, за последние два года Соединенные Штаты направили Израилю $8,6 млрд, Египту - $3,3 млрд, Иордании - $2,9 млрд. В конце июля американский лидер Джо Байден поручил выделить Тайваню $345 млн в качестве военной помощи.

В материале уточнятся, что в рейтинге всех доноров киевского режима, расставленных по доле от их валового внутреннего продукта (ВВП), которую составила помощь, США занимают лишь 12-ю строчку. Лидерами по этому показателю стали страны Прибалтики, а также Польша, Словакия и Дания.

Эксперты подчеркнули, что это крупнейший объем поддержки, которую Штаты выделяли какому-либо другому государству, по крайней мере со времен Второй мировой войны. Авторы статьи напомнили, что Вашингтон после окончания крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества выделил 16 странам Европы в рамках «плана Маршалла» около 150 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию за три года.

По мнению собеседника газеты, США «могли бы вечно» быть спонсором Киев, однако это можно назвать «экономически неустойчивым» и может быть «политически неприемлемым».

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина получила $25,3 млрд международной финансовой помощи с начала текущего года. По ее словам, основными донорами в государственный бюджет страны стали Европейский союз (почти $11,5 млрд льготного кредита), США и Канада ($1,76 млрд).

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