В стране и мире Байден поручил выделить Тайваню $345 млн в качестве военной помощи Максим Крюков Согласно поручению Джо Байдена, средства пойдут на оборонную продукцию, а также обучение и подготовку в военной сфере. © Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил главе Государственного департамента США Энтони Блинкену выделить военную помощь Тайваню в размере 345 миллионов долларов. «Я поручаю госсекретарю распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», - передает ТАСС заявление Белого дома. В конце июня Госдеп США одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму $332 млн. Сообщалось, что в него вошли боеприпасы калибром 30 миллиметров и запчасти для обслуживания техники, а также программное обеспечение на сумму $108 млн. Экспертное мнение и аналитика