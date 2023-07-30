Финансовая помощь Украине с начала года превысила $25 млрд
Украина получила $25,3 млрд международной финансовой помощи с начала 2023 года, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она добавила, что основными донорами в государственный бюджет страны стали Евросоюз ($11,43 млрд льготного кредита), США и Канада ($1,76 млрд).
«Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США — $7,2 млрд грантовых средств», - передала Пидласа.
Комитет Верховной рады по вопросам бюджета также добавил, что в бюджете страны на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,2 млрд, что равно 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП Украины на следующий год.
В минувший вторник Евросоюз также объявил о дополнительной финансовой помощи Украине в размере 1,5 млрд евро. По сообщению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, средства будут направлены на восстановление инфраструктуры.