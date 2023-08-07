Reuters: в ЦАР более 95% избирателей проголосовали за новую конституцию

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По сообщениям Reuters, более 95% населения Центральноафриканской республики (ЦАР) проголосовали за принятие новой конституции, которая позволит действующему президенту Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок в 2025 году.

«Предварительные результаты воскресного референдума в ЦАР показали, что более 95% избирателей поддержали новую конституцию», - сказано в сообщении новостного агентства.

В конце мая в стране было принято решение провести референдум о принятии новой конституции, которая, помимо отмены ограничения на число президентских сроков, также подразумевает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Ранее население страны поддержало изменение конституции проведением массовых шествий.

Действующая конституция ЦАР была принята в 2016 году, тогда же к власти в стране пришел Туадера, затем он был переизбран в 2020 году. В соответствии с настоящей конституцией, срок его полномочий завершается в 2025 году, и он не может переизбираться еще раз.

Напомним, с 27 по 28 июля президент ЦАР также принимал участие в саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, где в том числе провел двустороннюю встречу на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.