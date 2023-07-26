Посол РФ: у президента ЦАР запланирована двусторонняя встреча на высшем уровне на саммите «Россия-Африка»

Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что делегация африканской страны состоит из представителей различных министерств и ведомств - всего более 30 человек.

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У президента Центральноафриканской республики Фостена-Арканжа Туадеры, который примет участие во втором саммите «Россия-Африка» (пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге), запланирована двусторонняя встреча на высшем уровне. Об этом заявил посол Российской Федерации в ЦАР Александр Бикантов.

«Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду. Планируется, разумеется, двусторонняя встреча на высшем уровне, участие в других мероприятиях, в которых предполагается участие глав государств», - передает его слова РИА Новости.

Российский дипломат также рассказал, что делегация африканской страны состоит из представителей различных министерств и ведомств - всего более 30 человек.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин выступит с большим заявлением на полях саммита «Россия-Африка», в ходе которого даст свою оценку состоянию системы международных отношений. Отмечается, что значительная часть обращения главы Российского государства коснется формирования нового миропорядка, основанного на равенстве и многополярности.

Кроме того, Ушаков сообщил, что 27 июля российский лидер встретится с главами Комор, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи. Отдельно у президента РФ запланирована встреча с председателем Афросоюза.