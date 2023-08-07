Весточки из дома: как бойцы фельдъегерско-почтовой связи ЗВО доставляют письма в зону спецоперации

Ежедневно в руки военнослужащих в зоне спецоперации передают более 200 посылок и столько же писем.

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Военнослужащие в зоне спецоперации получили долгожданные письма и посылки из дома. На передовые позиции их доставили бойцы фельдъегерско-почтовой связи Западного военного округа. Перед доставкой вся корреспонденция тщательно сортируется по направлениям, а затем доставляется лично в руки военнослужащим. Отправить письма и посылки своим родным можно в любом отделении «Почты России».

«Для этого в адресате получателя надо указать почтовый индекс 103400, номер войсковой части, фамилию, имя и отчество получателя. Все почтовые отправления с данным индексом направляются на 6-ой Центральный узел ФПС, где эти отправления обрабатываются, сортируются и отправляются по направлениям», - рассказал начальник отдела почтовой связи ФПС ЗВО с позывным «Кинжал».

Количество посылок в день превышает 200, столько же писем. На праздники объемы резко увеличиваются. Доставка отправлений осуществляется на аппаратных ФПС. Протяженность маршрута ежедневно превышает 350-400 километров, добавил начальник отдела почтовой связи.

Каждое послание для военнослужащих является долгожданным и желанным. Оно вселяет уверенность, поднимает боевой дух и никого не оставляет равнодушным. Письма бойцы аккуратно складывают и хранят при себе. Пишут в зону СВО не только родные и близкие, но и просто неравнодушные россияне. Школьники шлют свои рисунки и теплые пожелания бойцам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.