Сообщается, что семьи в Болгарии помнят подвиг русского солдата, освободившего ее от Османского ига и от фашистских захватчиков.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В Болгарии дети с уважением и почтением относятся к участникам специальной военной операции, проводимой Россией. Так, от проживающих в этой европейской стране семей поступили письма в адрес российских бойцов.

Они получены главой крымской болгарской национально-культурной автономии Иваном Абажером. В комментарии РИА Новости он рассказал, что дети помнят подвиг русского солдата, освободившего их страну от «сначала от Османского ига, а затем от фашистских захватчиков». Современных российских солдат болгарские дети также считают освободителями.

«В адрес нашей организации пришли детские письма от семей, проживающих в Болгарии. Письма адресованы российским военнослужащим - участникам специальной военной операции. В них дети называют наших военнослужащих освободителями. И это неспроста, ведь именно русский солдат в свое время также освобождал Болгарию - сначала от Османского ига, а затем от фашистских захватчиков», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что помнит и ценит помощь России и лично Владимира Путина. Он привел в пример блокировку Россией в 2015 году британского проекта резолюции по Сребренице в Совбезе ООН, который признавал расстрелы 1995 года геноцидом.

Вучич добавил, что Запад требует от Сербии поддержки антроссийских санкций, но он занимает твердую позицию по этому вопросу.