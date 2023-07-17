Позывной «Курьер» рассказал, что срок доставки почты в зону СВО сократился в среднем до двух недель
«Почта России» и Управление фельдъегерско-почтовой службы (ФПС) Минобороны РФ ускорили процесс доставки писем бойцам в зону проведения спецоперации. Благодаря ряду мероприятий доставка происходит быстрее, время оформления, сортировки и доставки почтовых отправлений значительно сократилось.
Сотрудники ФПС доставляют письма, бандероли и посылки военнослужащим на передовую, непосредственно в пункты временной дислокации. Начальник узла фельдъегерской почтовой связи с позывным «Курьер» сообщил, что срок доставки почты значительно сократился и теперь составляет в среднем около двух недель.
«В зоне спецоперации я нахожусь около трех месяцев. Раза три-четыре получал корреспонденцию из дома, <...> три-четыре недели вот оно шло, но это было очень долго для нас. Сейчас появилась возможность и быстрее доходит», - рассказал стрелок добровольческого отряда БАРС с позывным «Боец».