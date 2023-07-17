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Позывной «Курьер» рассказал, что срок доставки почты в зону СВО сократился в среднем до двух недель

06:40 17.07.2023
Близкие российских бойцов могут сдать почтовое отправление в ближайшее отделение «Почты России». После посылки и письма отсортируют по направлениям и отправят посредством ФПС в зону проведения спецоперации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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«Почта России» и Управление фельдъегерско-почтовой службы (ФПС) Минобороны РФ ускорили процесс доставки писем бойцам в зону проведения спецоперации. Благодаря ряду мероприятий доставка происходит быстрее, время оформления, сортировки и доставки почтовых отправлений значительно сократилось.

Сотрудники ФПС доставляют письма, бандероли и посылки военнослужащим на передовую, непосредственно в пункты временной дислокации. Начальник узла фельдъегерской почтовой связи с позывным «Курьер» сообщил, что срок доставки почты значительно сократился и теперь составляет в среднем около двух недель.

«В зоне спецоперации я нахожусь около трех месяцев. Раза три-четыре получал корреспонденцию из дома, <...> три-четыре недели вот оно шло, но это было очень долго для нас. Сейчас появилась возможность и быстрее доходит», - рассказал стрелок добровольческого отряда БАРС с позывным «Боец».

© Минобороны РФ

Воинские подразделения и добровольческие формирования получили почтовые индексы и прикреплены к территориальным подразделениям фельдъегерско-почтовой службы. Близкие военнослужащих могут сдать письмо или посылку в ближайшее отделение почтовой связи АО «Почта России». Затем их сортируют по направлениям и отправляют посредством ФПС в зону проведения спецоперации.

Время на доставку почтовых отправлений зависит от удаленности субъекта РФ, из которого они были отправлены. Полученные письма, посылки и бандероли сдаются в обменные пункты ФПС группировок войск (сил). После этого их передают воинскому почтальону.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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