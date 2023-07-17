Позывной «Курьер» рассказал, что срок доставки почты в зону СВО сократился в среднем до двух недель

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Воинские подразделения и добровольческие формирования получили почтовые индексы и прикреплены к территориальным подразделениям фельдъегерско-почтовой службы. Близкие военнослужащих могут сдать письмо или посылку в ближайшее отделение почтовой связи АО «Почта России». Затем их сортируют по направлениям и отправляют посредством ФПС в зону проведения спецоперации.

Время на доставку почтовых отправлений зависит от удаленности субъекта РФ, из которого они были отправлены. Полученные письма, посылки и бандероли сдаются в обменные пункты ФПС группировок войск (сил). После этого их передают воинскому почтальону.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.