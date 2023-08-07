FT: европейский бизнес потерял в России не менее 100 млрд евро после начала спецоперации

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Потери европейского бизнеса на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине составили не мне €100 млрд. Об этом пишет газета The Financial Times. По данным издания, 176 компаний столкнулись «с обесцениванием активов и сокращением сегмента». Экономисты уверены, что крупный бизнес «ждет еще большая боль».

Согласно данным FT, наибольшие убытки понесли нефтегазовые гиганты. Так, совокупные потери BP, Shell и Total Energies составили €40,6 млрд. Корпорации, занятые в промышленных отраслях, в том числе производстве автомобилей, недосчитались €13,6 млрд, в то время как финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд. На этом фоне Киевская школа экономики опубликовала данные, согласно которым половина из 1,9 тысяч принадлежащих европейцам фирм продолжают работать в России.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ, который передает принадлежащие иностранным компаниям доли Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление России. Выступая в конце июня на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» Путин отметил, что из-за санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка мир не рухнул. Российский лидер отметил, что благодаря этому кратно расширились возможности для отечественных производителей.