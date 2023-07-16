В стране и мире Российские «дочки» Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества Владимир Рубанов Переходящие под управление Росимущества акции принадлежат, в частности, Produits Laitiers Frais Est Europe и датскому концерну Carlsberg. © Фото: Николай Хижняк, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ, который передает принадлежащие иностранным компаниям доли Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Под управление Росимущества переходят акции «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, а также «Данон Трейд». Переходящие во временное управление России доли «Балтики» принадлежат датскому концерну Carlsberg, «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). Французская компания Danone начала сворачивать проекты в РФ в начале марта 2022 года. Ранее Росимущество получило во временное управление иностранные доли в «Юнипро» и «Фортуме». Экспертное мнение и аналитика