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Путин: из-за ухода иностранных компаний с рынка РФ мир не рухнул

Максим Крюков
15:38 29.06.2023
Президент России Владимир Путин отметил, что уход зарубежных организаций позволил расширить возможности для российских предпринимателей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Из-за санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка мир не рухнул. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», который организовало Агентство стратегических инициатив.

При этом российский лидер отметил, что благодаря этому кратно расширились возможности для отечественных производителей. По словам главы государства, некоторые иностранные фирмы «превратили уход с российского рынка в пиар-акцию».

«Но не знаю, пиар-акция поможет в их бизнесе или нет. Сомневаюсь», - сказал Путин.

Путин также заявил, что с мая 2022 года по май 2023 года ВВП страны вырос на 5,4%, отметив, что «это достойный показатель».

Кроме того, российский лидер заявил, что общественные, предпринимательские и волонтерские инициативы являются настоящим мотором развития. Он также подчеркнул, что сильное, ответственное гражданское общество является основой суверенитета Российской Федерации.

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