За 1,5 часа боевики выпустили 62 снаряда и 10 ракет по Горловке, Донецку и Макеевке

По Горловке, Донецку и Макеевке украинские боевики выпустили 42 снаряда калибра 155 миллиметров, 20 снарядов калибра 152 миллиметра и 10 ракет из РСЗО.

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В промежуток с 19:05 по 20:35 по московскому времени украинские боевики выпустили 42 снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке, Донецку и Горловке. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:10 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:30 - н.п. Желанное Первое - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - написало представительство в Telegram-канале.

Также по Никитовскому району Горловки националисты выпустили 10 ракет из комплекса РСЗО.

Вчера вечером в результате обстрела боевиками Донецка загорелось здание национального университета экономики и торговли. Боевики при атаке использовали кассетные боеприпасы. Днем 6 августа пожар был ликвидирован.