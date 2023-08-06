В Донецке потушили пожар после обстрела боевиками в здании университета

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В здании Донецкого университета экономики и торговли ликвидировали пожар площадью более 3000 квадратных метров, возникший после удара кассетными бомбами со стороны ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Донецком национальном университете экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Ведется проливка и разбор конструкций», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, минувшей ночью в результате обстрела Донецка украинскими боевиками загорелось здание университета - снаряд пробил крышу учебного заведения. Языки пламени было видно со всего города.

По данным МЧС, площадь пожара превысила 3000 квадратных метров. В результате обрушилась кровля, сгорело потолочное перекрытие. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 91 человек.

О том, что украинские боевики использовали запрещенные кассетные бомбы, свидетельствуют осколки снарядов, которые обнаружили в местах взрывов.