В стране и мире После обстрела националистами горит здание университета в Донецке Елизавета Егорова После очередного обстрела ВСУ кассетными боеприпасами горит Донецкий национальный университет экономики и торговли. © Видео: Типичный Донецк Telegram © Фото: Типичный Донецк Telegram Читайте нас на: В Донецке украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли. Все здание объято пламенем. «В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы», - написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее стало известно, что боевики вечером 5 августа вновь обстреляли Донецк. На этот раз под огонь попали три района города: Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский. Экспертное мнение и аналитика