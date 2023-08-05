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После обстрела националистами горит здание университета в Донецке

Елизавета Егорова
22:49 05.08.2023
После очередного обстрела ВСУ кассетными боеприпасами горит Донецкий национальный университет экономики и торговли.
© Видео: Типичный Донецк Telegram © Фото: Типичный Донецк Telegram
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В Донецке украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли. Все здание объято пламенем.

«В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы», - написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что боевики вечером 5 августа вновь обстреляли Донецк. На этот раз под огонь попали три района города: Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский.

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