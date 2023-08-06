В Москве водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда водитель иномарки сбил его насмерть.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На севере Москвы в воскресенье водитель иномарки насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, а после скрылся с места преступления. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся», - написала инспекция в своем Telegram-канале.

На данный момент пытаются установить личность и местонахождение водителя. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что певица Лада Дэнс попала в аварию с участием трех машин в Подольске. Ее продюсер Сергей Пудовкин рассказал нашему телеканалу, что у нее зафиксированы черепно-мозговая травма и травма бедра. Певица находится в состоянии средней тяжести.