Такси с Ладой Дэнс улетело в кювет в результате аварии в Подмосковье

У одного из автомобилей-участников аварии серьезно поврежден багажник, а само такси, где ехала Лада Дэнс, угодило в кювет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликовано видео с места аварии на 52-ом километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. В ДТП пострадала российская актриса и певица Лада Дэнс.

На кадрах виден смятый капот такси, в котором ехала певица, сама машина улетела в кювет. У другого автомобиля-участника аварии в результате столкновения оказался полностью снесен багажник.

На месте происшествия образовалась крупная пробка.

В аварии с участием трех машин, как сообщалось ранее, пострадали четыре человека. По имеющимся данным, водитель легковушки наехал на два столкнувшихся ранее автомобиля, которые стояли на проезжей части. Сама Лада Дэнс, ставшая одной из пострадавших в ДТП, получила черепно-мозговую травму.