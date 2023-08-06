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В воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 7,7 километров с эпицентром в море между городом Ялова и районом Тузла на окраине Стамбула.

Ранее подземные толчки магнитудой 7,4 произошли на побережье Аляски на глубине девяти километров. Сейсмолог Петр Шибалин в разговоре с нашим телеканалом заявил, что есть небольшая вероятность того, что возникшее от землетрясения цунами дойдет до России.