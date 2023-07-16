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Сейсмолог Шебалин оценил вероятность цунами у берегов России из-за землетрясения на Аляске

Ян Брацкий
11:25 16.07.2023
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 106 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Землетрясение на Аляске и возможное цунами из-за подземных толчков не угрожает российской территории. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Цунами до нашей территории если и дойдет, то оно будет небольшим и безопасным, если оно вообще будет», - отметил Шебалин.

По его словам, землетрясение произошло слишком далеко от наших берегов, специальная аппаратура его зафиксировала, но люди ничего не почувствуют.

«Это довольно сильное землетрясение, но оно далеко, поэтому оно ощущаться на нашей территории не будет. Приборы, конечно, зафиксируют толчки, но люди их не почувствуют», - констатировал эксперт.

Ранее стало известно о мощных подземных толчках магнитудой 7,4 в 106 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске. Геологическая служба США распространила оповещение об угрозе цунами.

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