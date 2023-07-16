Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски

Очаг залегал на глубине 9 километров, в 106 километрах от населенного пункта Санд-Пойнт.

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На побережье Аляски в ближайшее время может обрушиться цунами из-за землетрясения магнитудой 7,4, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы около 10:00 по московскому времени в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 9 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Все оперативные службы следят за обстановкой.

Ранее сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил, что новое сокрушительное землетрясение в Турции может произойти до конца десятилетия. С его слов, под угрозой Стамбул и регион Мраморного моря с населением в 25 миллионов человек.