Крушение поезда в Пакистане могло быть вызвано саботажем или механической неисправностью

В ходе крушения поезда в Пакистане погибли 30 человек, еще несколько ранены. Одной из причин трагедии власти назвали саботаж.

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В Пакистане поезд сошел с рельсов, министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик назвал возможными причинами трагедии механическую неисправность или саботаж.

«Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана - это может быть саботаж. Мы проведем расследование», - цитирует Dawn слова Рафика.

Издание сообщает, что во время ЧП погибли не менее 30 человек, и еще несколько получили ранения. Трагедия произошла возле железнодорожного вокзала недалеко от города Навабшах в округе Шахид-Беназирабад.

В конце июля в Пакистане произошел теракт на политическом митинге. Злоумышленник взорвал бомбу посреди толпы. Погибли 35 человек. МИД России осудил теракт и выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.