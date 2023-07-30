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В Пакистане 35 человек стали жертвами взрыва на политическом митинге

Ян Брацкий
19:07 30.07.2023
В больницы приграничного города Балджаур доставлены более 100 человек с различными травмами.
© Видео: shahmir52_khan, Twitter © Фото: shahmir52_khan, Twitter
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Тридцать пять человек погибли в Пакистане на политическом митинге. В самый разгар мероприятия в толпе взорвалась бомба. Трагедия произошла в городе Балджаур вблизи афганской границы.

Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие госпитали, сообщает «Аль-Джазира». Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать по воздуху.

По данным полиции, взрыв произошел в ходе съезда сторонников одной из террористических организаций, запрещенных в России. Все произошло еще до прибытия основных лидеров группировки на митинг. До сих пор никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

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