В Пакистане 35 человек стали жертвами взрыва на политическом митинге

В больницы приграничного города Балджаур доставлены более 100 человек с различными травмами.

© Видео: shahmir52_khan, Twitter © Фото: shahmir52_khan, Twitter

Тридцать пять человек погибли в Пакистане на политическом митинге. В самый разгар мероприятия в толпе взорвалась бомба. Трагедия произошла в городе Балджаур вблизи афганской границы.

Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие госпитали, сообщает «Аль-Джазира». Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать по воздуху.

По данным полиции, взрыв произошел в ходе съезда сторонников одной из террористических организаций, запрещенных в России. Все произошло еще до прибытия основных лидеров группировки на митинг. До сих пор никто не взял на себя ответственность за произошедшее.