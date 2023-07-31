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МИД РФ осудил теракт в Пакистане и выразил поддержку семьям погибших

Алексей Курильченко
14:45 31.07.2023
Мария Захарова выразила надежду, что организаторы взрыва понесут наказание.
МИД РФ осудил теракт в Пакистане и выразил поддержку семьям погибших
© Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Globallookpress
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Москва осуждает совершение теракта в пакистанском округе Баджаур, а также выражает сочувствие и поддержку семьям и близким пострадавших. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Рассчитываем на то, что организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание», - цитирует Захарову сайт МИД РФ.

Напомним, теракт произошел 30 июля в округе Баджаур пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В толпе, собравшейся на политический митинг, подорвался террорист-смертник. В результате погибло 46 человек, около 150 получили ранения. Граждане России не пострадали. Ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за теракт.

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