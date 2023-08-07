Воюют не туда: почему Запад все больше разочаровывается в украинском «контрнаступе»

Российская армия не просто отражает все атаки националистов, но и контратакует. И кто в итоге на кого наступает? Это вопрос, который сейчас все больше тревожит западных хозяев Зеленского.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинский контрнаступ уже не просто буксует. Он поехал куда то назад. Враг тратит колоссальные силы. Вроде атакует, но при этом умудряется терять населенные пункты и сдает позиции. Село Новоселовское в Луганской Народной Республике перешло под наш контроль. Российская армия все ближе к Купянску.

Российская армия действует небольшими группами - хорошо вооруженными и мотивированными. А главное - на каждый такой штурм бойцы идут только после тщательной подготовки, чтобы не было потерь. Очень важна поддержка - и здесь на театр боевых действий врывается мобильная артиллерия. На квадроцикле стоит автоматический гранатомет - и прежде чем враг поймет, откуда ведется огонь, наши военные будут уже далеко.

На боевые позиции выезжают «Солнцепеки» - мощные термобарические снаряды уходят на позиции противника. То что творится, там где стоит враг, - видно даже за десяток километров. Во время детонации снаряда «Солнцепека» нет осколков. Только химическое облако, которое выжигает весь кислород в области действия. Ни окоп, ни бронированная техника не спасет. А на взлетно-посадочной полосе одного из оперативных аэродромов - один из главных козырей наших Вооруженных сил - авиация. Боевых самолетов у Киева почти не осталось и российские штурмовики Су-25 - их еще называют «летающими танками» - наносят удары по позициям боевиков.

Военные успехи достигаются планомерным, последовательным давлением. В Харьковской области мы тоже наступаем. Заняты более выгодные позиции в районе населенных пунктов Ольшана и Перештравневое, а значит и там скоро будет возможен штурм этих поселков. На Донецком направлении противник также теряет позиции - юго-западнее Авдеевки и населенного пункта Веселое.

Ситуация на постоянном контроле у руководства Минобороны. Начальник генштаба Валерий Геросимов в передовом пункте управления войсками на Запорожском направлении. Сейчас главное - подчеркивает он - превентивные удары по противнику и борьба с артиллерией. Нельзя больше дать ВСУ накопить достаточно сил для атаки. Вот пример почему. Именно здесь, на этом направлении недавно была сожжена одна из мощных бронетанковых колонн ВСУ. Разведка заметила танки и БМП с пехотой заранее, - и в дело вступили артиллеристы. О том, как они работают лучше всего расскажет один из командиров расчетов.

«У нас было одно орудие, мы прикрывали сектор. То есть, когда уже не работала артиллерия, БК закончилась , мы стреляли до последнего, до конца. Уже противник поджег поле, огонь подошел к орудию, мы отошли, не было возможности его эвакуировать. Отошли на безопасное расстояние, вот и услышали уже в радиостанции, что пехоте нужна поддержка, необходима - у меня был наводчик Максим Кадычев. Мы просто посмотрели друг на друга и без слов было понятно, что нужно было прикрыть», - рассказал командир.

На Херсонском направлении идут активные артиллерийские дуэли. Противник подтягивает силы к берегу. Много наемников. Возможно, готовятся переправляться через высохшее водохранилище. Но наши разведчики не спят.

Обещания Киева скоро прорвать российскую оборону и выйти к Азовскому морю разбились о первую же линию защищенных позиций. А их еще две - как минимум. И у Украины нет ничего чтобы их проломить. Итоги наступления ВСУ на селекторном совещании подвел министр обороны Сергей Шойгу.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более двадцати тысяч восьмисот военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2 227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Командование Вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», - заявил Шойгу.

И на Западе начинают задавать логичные вопросы. Технику поставили, военных обучили, - и где обещанные победы? Высокопоставленные источники пишут - Вашингтон очень недоволен провалом Украины.

«Мы вложили все средства в Украину и постоянно настаивали на том , что победа не только неизбежна, но и необходима. Единственный способ выбраться из этого - сказать, что мы сделали все что могли, украинцы просто не справились, это не наша вина - вот по-моему куда мы движемся», - заявил Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

И поэтому современной техники Киеву, видимо, уже не положено. Самолеты F-16 Украина, если и получит, то нескоро. Повод - украинские летчики английского не знают, пусть сначала выучат - потом может и допустят к истребителям. Да и вообще, ВСУ, которые всегда хвалили – оказывается, воевать не умеют - вдруг заявляет американская CNBC. Так зачем им помощь?

«США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, не обращая внимания на опасения США. Военная стратегия страны вступает в противоречие с военной перспективой и прагматизмом ее партнеров», - пишет издание.

Британская The Times выходит с заголовком: «Российские военные находятся в лучшей форме, чем украинские солдаты». Но главную причину провала ВСУ нашла британская разведка. Во всем виноваты предатели из числа местной флоры! Русским помогают украинские кусты и сорняки!

«Пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за теплого и влажного лета, там активно разрастаются кусты и сорняки. Это помогает россиянам маскировать оборонительные позиции и затрудняет разминирование полей», - сообщает разведка.

Уже год западные эксперты винят погоду в неудачах ВСУ А скоро осень, распутица. Тут и боевые лужи на поле боя появятся. На этот случай уже и видео есть - французский бронетранспортер не может переехать яму, наполненную водой. Так что британская разведка что-нибудь обязательно придумает. Вот только ВСУ от этого не лучше. На этом фоне начинают появляться действительно тревожные сообщения для Киева - о том, что Запад свою помощь может вообще прекратить. Die Welt пишет, что мизерные успехи даются националистам ценой чудовищный потерь. Это заставит Запад к зиме задуматься о переговорах с Москвой, даже если Киев этого не захочет.

«Дела на поле боя идут у киевского руководства очень плохо. Все указывает на то, что под мощным давлением Запада Украина будет вынуждена согласиться на перемирие с Москвой», - пишет издание.

И на Зеленского уже давят, чтобы он договаривался с Москвой, пока не фронт не посыпался. По данным New York Times украинский президент сам заявил об этом дипломатам.

«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам», - пишет издание.

Еще одно свидетельство того, что Украину готовят к мирным переговорам - Запад запустил работу по предоставлению гарантий безопасности Киеву в переходный период - видимо тогда, когда закончатся боевые действия.

«Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период... Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров», - заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Неудачи на фронте ВСУ пытается замаскировать медийными победами. Когда то мужчина по фамилии Эштон-Чирилло пять лет назад бросил жену, детей и начал называть себя Сарой. После начала спецоперации отправилось на Украину, было ранено - и вот слава пришла. В виде должности спикера ВСУ для англоязычных зрителей. То есть теперь всей западной аудитории - по крайней мере, тем, кто захочет узнать, как у Украины дела на фронте - придется смотреть на... это.

«Это сержант Сара Эштон-Чирилло из Вооруженных сил Украины. И вы смотрите очередную серию передачи "Россия ненавидит правду". Передачи, нацеленной на противостояние кремлевской пропаганде», - заявило Сара.

Наглядный и очень простой пример - для всех кто еще не понимает, за какие ценности сейчас воюет с нами Украина, и почему тех, кто киевский режим поддерживать не хочет, на западе все больше.