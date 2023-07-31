Шойгу заявил, что благодаря упорству российских военных продвижение противника не допущено

По словам министра обороны РФ, российские военнослужащие грамотно выстроили оборону и умело организовали систему огня.

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Киевский режим отчаянно бросает на штурм российских позиций новые силы, однако благодаря упорству и выдержке российских военнослужащих продвижения противника допущено не было. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», - заявил Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Также Шойгу заявил, что на Краснолиманском направлении российские военные освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка. Также освобождена железнодорожная станция Молчановка на Купянском направлении.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов