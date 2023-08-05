ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР

Кроме того, бойцы «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Запорожской области.

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Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что штурмовые отряды «Западной» группировки во время ведения наступательных действий на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу пообщался с бойцами группировки «Центр», которые ожидают встречи с немецкими Leopard.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.