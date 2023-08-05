ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 90 боевиков на Красно-Лиманском направлении

Потери противника составили до 90 боевиков, БМП, две бронемашины, два миномета и четыре беспилотника.

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Российские артиллерия и авиация отразили атаки украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Красно-Лиманском направлении в районах торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», - заявил он.

Савчук добавил, что в результате противник потерял до 90 человек, уничтожены БМП, две бронированные машины и два миномета.

Также средствами ПВО были сбиты четыре беспилотника, а бомбардирочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника в районах Торского и Серебрянки, отметил Савчук.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. Он поблагодарил военнослужащих группировки за успешные наступательные действия на Красно-Лиманском направлении. Начальник группировки показал Шойгу трофей - захваченную у украинских боевиков шведскую БМП CV-90, которая поступила на вооружение шведских ВС в 1993 году, потеряла боеспособность и была передана противнику.

Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов.