Армия Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешные наступательные действия на Красно-Лиманском направлении Глава Минобороны РФ поблагодарил личный состав и командование группировки. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность военнослужащим группировки войск «Центр» за успешные наступательные действия в зоне спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве. «Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций», - заявил Шойгу. Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Он заслушал ряд докладов о текущей обстановке и характере действий украинских боевиков. Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика