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Госдеп призвал Россию объяснить, чего она хочет от зерновой сделки

Анна Касаткина
03:21 05.08.2023
Представитель внешнеполитического ведомства указал на рекордный объем экспорта российского зерна в 2022 году.
Госдеп призвал Россию объяснить, чего она хочет от зерновой сделки
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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США призывают Россию разъяснить условия для возобновления черноморской инициативы. Об этом на брифинге заявил глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О’Брайен.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», - цитирует его РИА Новости.

О’Брайен уточнил, что Соединенные Штаты уже выразили готовность «помочь с любым из этих вопросов», однако неясно, что именно РФ «считает успехом».

При этом О’Брайен заявил, что если мерилом выступает продовольственная безопасность планеты, то «российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо», указав на процесс, который реализуется совместно с Турцией и ООН. Представитель Госдепа вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном также повторил, что РФ в 2022 году экспортировала рекордные объемы зерна, которые «на 10-15 процентов больше, чем в любом из предшествующих годов».

Россия вышла из зерновой сделки с 18 июля. Президент России подчеркнул, что Москва готова вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках инициативы при условии, что Запад выполнит все обязательства перед Россией. Речь идет в частности о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT и разрешении ввоза в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что верить словам США о содействии экспорту из России в случае возвращения России в зерновую сделку нельзя.

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