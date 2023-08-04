В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что нельзя верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ

Вероника Волосунова
09:33 04.08.2023
Песков считает, что верить США «на слово» нельзя.
Песков заявил, что нельзя верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

Верить словам США о содействии экспорту из РФ в случае возвращения России в зерновую сделку нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На слово - нет», - сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении сделать все для российского экспорта, если зерновая сделка возобновится. По его словам, США и раньше содействовали российскому экспорту, например, писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:47 Армия
Видео
Шойгу показали захваченную у противника шведскую боевую машину пехоты CV-90
06:45 Армия
ВС РФ ночью отразили атаку украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск
06:01 Армия
Экипажи Су-25 и вертолетов нанесли удары по позициям ВСУ на четырех направлениях
03:47 В стране и мире
Свергнутый президент Нигера Базум призвал США помочь восстановить порядок
02:16 В стране и мире
Мятежное правительство Нигера разорвало военное соглашение с Францией
Популярное
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
American Thinker: Байден одной фразой поставил на место Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.