Песков заявил, что нельзя верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ
Песков считает, что верить США «на слово» нельзя.
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Верить словам США о содействии экспорту из РФ в случае возвращения России в зерновую сделку нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На слово - нет», - сказал Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении сделать все для российского экспорта, если зерновая сделка возобновится. По его словам, США и раньше содействовали российскому экспорту, например, писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.