Песков заявил, что нельзя верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении сделать все для российского экспорта , если зерновая сделка возобновится. По его словам, США и раньше содействовали российскому экспорту, например, писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.

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