О применении боевиками кассетных бомб свидетельствуют осколки снарядов, обнаруженные в местах взрывов.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда»

Здание Национального университета экономики и торговли полыхает после ночной атаки ВСУ с применением кассетных боеприпасов в Донецке. О применении украинскими боевиками запрещенных кассетных бомб свидетельствуют осколки снарядов, обнаруженные в местах взрывов.

На кадрах видео бойцы противопожарной службы МЧС приступили к тушению горящего здания Донецком университета: снаряд пробил крышу учебного заведения, сейчас языки пламени видны со всего города. Огонь распространяется по аудиториям и вырывается из разбитых окон.

По данным представительства ДНР в СЦКК, снарядами также повреждены три жилых дома и здание строительной компании.

Ранее сообщалось, что вечером 5 августа ВСУ произвели по меньшей мере четыре залпа кассетными боеприпасами по трем районам Донецка. В результате удара начался пожар в национальном университете экономики и торговли.



