МО РФ: над акваторией Черного моря было пресечено нарушение границы России беспилотником MQ-9A Reaper

Беспилотник развернулся после приближения к нему российского истребителя Су-30.

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Министерство обороны РФ сообщило об обнаружением над акваторией Черного моря объекта, который приближался к государственной границе России. Поднятый по тревоге истребитель Су-30 идентифицировал его как разведывательный бесплотник MQ-9A Reaper ВВС США.

При приближении российского самолета БПЛА развернулся. Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее, 14 марта, американский беспилотник МQ-9 Reaper с отключенными транспондерами вошел в закрытую в целях проведения специальной военной операции зону. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Несмотря на то, что российские самолеты не контактировали с Reaper, он рухнул в Черное море.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов