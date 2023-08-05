МО РФ показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
При освобождении Новоселовского российскими военными противник потерял более 100 человек, шесть сдались в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры того, как «Западная» группировка войск освобождает поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике. Сейчас он вновь контролируется российскими военными.
В ходе операции бойцы овладели 11 опорными пунктами украинских боевиков - противник потерял более 100 человек, шесть сдались в плен.
Ранее стало известно, что министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к присвоению званий Героев России. Военнослужащие отличились тем, что разгромили колонну техники боевиков в зоне СВО.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.