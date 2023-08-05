Армия МО РФ показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР При освобождении Новоселовского российскими военными противник потерял более 100 человек, шесть сдались в плен. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры того, как «Западная» группировка войск освобождает поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике. Сейчас он вновь контролируется российскими военными. В ходе операции бойцы овладели 11 опорными пунктами украинских боевиков - противник потерял более 100 человек, шесть сдались в плен. Ранее стало известно, что министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к присвоению званий Героев России. Военнослужащие отличились тем, что разгромили колонну техники боевиков в зоне СВО. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика