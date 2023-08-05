Экипаж танка разгромил колонну техники противника и спас от гибели товарищей в подбитой боевой машине.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России экипаж танка «Алеша», который разгромил колонну техники противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, что на Запорожском направлении экипаж танка попал под массированный обстрел украинских националистов, в результате чего был ранен механик-водитель. Эвакуировав раненного, командир боевой машины Расим Басиков занял его место и направился оказывать поддержку мотострелковому полку. Рабочее место командира танка занял лейтенант Александр Леваков.

Приближаясь к одному из населенных пунктов, экипаж «Алеши» обнаружил колонну техники противника из восьми машин, включая два танка. Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью.

В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. За следующие полчаса были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.

После этого у «Алеши» закончился боезапас, его заменил другой танк. Однако тот был поврежден огнем украинской артиллерии. Под непрекращающимся обстрелом противника «Алеше» удалось отбуксировать товарищей и спасти им жизнь.

Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов