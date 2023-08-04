Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне спецоперации

На командном пункте группировки войск «Центр» в зоне спецоперации Шойгу заслушал ряд докладов о текущей обстановке и характере действий противника.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве.

«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр"», - сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что на командном пункте глава Минобороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на тактических направлениях.

Глава Минобороны РФ отметил успешные наступательные действия на Красно-Лиманском направлении и поблагодарил за них бойцов группировки.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в арсеналы и на базы хранения Западного военного округа обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов в зону проведения спецоперации.

Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов.