В МО РФ сообщили об уничтожении 13 украинских беспилотников в Крыму
Минувшей ночью ВС РФ при помощи средств ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Крым.
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В ночь с третьего на четвертое августа ВС РФ пресекли попытку украинских боевиков атаковать объекты Крыма беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - сообщили в МО.
Кроме того, минувшей ночью ВС РФ в Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу.
Ранее российский военнослужащий рассказал, как беспилотник противника «сходит с ума» от антидронного ружья, которое воздействует на дрон при помощи электронного импульса.
Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов.