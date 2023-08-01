В МО РФ сообщили о попытке боевиков атаковать российские корабли в Черном море

В МО сообщили о попытке боевиков атаковать российские корабли в Черном море

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Украинские боевики пытались атаковать российские корабли в акватории Черного моря, однако их попытка оказалась безуспешной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», - сообщили в Минобороны.

В результате отражения атаки, российские силы уничтожили три безэкипажных судна противника огнем из штатного вооружения кораблей РФ. Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», в отношении которых предпринималась попытка атаки, продолжают выполнять поставленные задачи, резюмировали в российском Минобороны.

Ранее российский корабль «Иван Хурс» пытались атаковать украинские беспилотники. Моряки корабля рассказали, как отразили атаку.

Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов.